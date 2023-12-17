В столице на постоянной основе будут проводиться исследования эффективности новейших онкопрепаратов. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

«Исследования эффективности новейших онкопрепаратов в столице станут постоянными. Программа вошла в список ключевых проектов для повышения качества медпомощи, которые мы решили реализовать на постоянной основе с 2024 года», – говорится в сообщении. Как отметил мэр, в настоящее время проводятся исследования 10 онкологических препаратов по четырем нозологиям: рак легкого, почки, молочной и предстательной желез. Наиболее эффективные и безопасные лекарства будут рекомендованы к внедрению в клиническую практику московского здравоохранения.