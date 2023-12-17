Москвичам рассказали, как город очищают от снега

Состояние улично-дорожной сети Москвы непрерывно контролируется городскими службами. Специалисты очищают дороги от снега и повторяют циклы работ по мере выпадения осадков. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Проезжую часть и тротуары освобождают от снега и проводят на поверхностях противогололедную обработку. На дорогах работает снегоуборочная и погрузочная техника, в связи с чем водителей просят сохранять внимательность на дорогах. Кроме того, в течение светового дня специалисты очищают от снега и наледи кровлю домов.

— Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

За минувшие сутки высота снежного покрова в столице, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составила 38 сантиметров. Это является рекордным показателем за всю историю наблюдений в Москве.