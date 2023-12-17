Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро введено в график
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена введено в график. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Движение на Арбатско-Покровской линии (3) осуществляется в соответствии с графиком», – отметили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что на западном участке Арбатско-Покровской линии были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры.