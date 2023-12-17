Работу турникетов на станциях МЦД ускорили на 30%

Работу турникетов на станциях Московских центральных диаметров (МЦД) усовершенствовали: в среднем они стали работать на 30% быстрее. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В этом году сеть наземного метро увеличилась вдвое. Пассажирам еще четырех железнодорожных направлений стали доступны все преимущества единой билетной системы и бесплатные пересадки на метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры. Постепенно делаем поездки здесь еще комфортнее: сейчас вместе с коллегами из Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании ускорили работу турникетов на всех четырех диаметрах. Продолжаем развивать наземное метро столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что благодаря обновлению программного обеспечения на всех 3,5 тыс. турникетах процесс считывания транспортных и социальных карт стал быстрее. Скорость чтения для карты москвича и социальных карт Московской области уменьшилась втрое.