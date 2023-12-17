Собянин: 25 инвесторов получили в Москве землю под строительство производства по льготной арендной ставке

«Земельный участок под строительство производства по ставке 1 рубль в год получил уже 25-й инвестор. Почти 0,5 га в Отрадном выделили компании, которая шьет форменную и гражданскую одежду. В новое производство вложат около 850 млрд руб. На предприятии будут работать 500 человек», – написал Сергей Собянин. Он отметил, что город предоставляет земельные участки по льготной ставке и без торгов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) с марта 2022 года. «В течение пяти лет в столице появится свыше 590 тыс. кв. м новых предприятий, выпускающих важную для экономики города продукцию. Например, готовые модули квартир, изделия из дерева, промышленное оборудование, одежду и косметику. В итоге город получит порядка 10 тыс. рабочих мест. А предприниматели – ощутимое снижение затрат», – подчеркнул мэр.