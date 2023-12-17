Восемь приподнятых посадочных платформ оборудовали на трамвайных остановках на Шаболовке

После благоустройства на улице Шаболовке появилось восемь приподнятых посадочных платформ на трамвайных остановках. Они находятся на одном уровне с полом салона в вагоне. Это особенно удобно для родителей с детскими колясками, пожилых людей и маломобильных пассажиров.

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«Остановки трамваев на улице Шаболовка, где проходят популярные маршруты № 14, 26 и 47, стали удобнее после проведенных работ по благоустройству. Здесь оборудовали безопасные приподнятые платформы, чтобы пассажирам было проще заходить и выходить из вагона. Мы продолжаем развивать инфраструктуру столичного трамвая, делать ее еще доступнее и комфортнее для всех пассажиров по задаче Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.

С каждым годом в столице появляется все больше приподнятых платформ. С начала 2023 года новые платформы появились на Нагатинской, Чертановской и Тихвинской улицах.