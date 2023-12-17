Кабмин утвердил работу сервиса онлайн-поступления в вузы в ходе приемной кампании

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило работу сервиса "Поступление в вуз онлайн" в ходе приемной кампании 2024-2025 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

"С 2024 года с помощью сервиса можно будет поступить в том числе на обучение по программам базового высшего образования, которые появились в российских вузах после указа президента о проведении пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2024 году сервис будет интегрирован с единой цифровой платформой "Работа России". Это упростит процесс взаимодействия работодателей и кандидатов на целевое обучение.