Юные жители Молжаниновского с диабетом смогут бесплатно получить сенсоры для мониторинга глюкозы

18.12.2023 Несовершеннолетние жители Молжаниновского района с диабетом первого типа получили возможность бесплатно приобрести сенсоры и датчики для непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом сегодня сообщили на официальном сайте мэра Москвы. «В 2023 году мы закупили более 116 тысяч датчиков и сенсоров для непрерывного отслеживания уровня глюкозы. Сегодня почти пять тысяч детей и подростков младше 18 лет бесплатно получили специальные медизделия на общую сумму более 458 миллионов рублей», — уточняется в сообщении. Медицинские устройства позволяют круглосуточно безболезненно следить за уровнем глюкозы. Датчики работают с помощью подкожных сенсоров, благодаря чему проверка уровня сахара в крови более комфортна и для детей, и для их родителей. Такие сенсоры и датчики жители Молжаниновского района могут получить, обратившись к врачу-эндокринологу в своей поликлинике. Они выдаются бесплатно в аптеках Департамента здравоохранения. Проходить дополнительные тесты при этом не потребуется.