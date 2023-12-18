До трех градусов тепла ожидается в Москве 18 декабря

В понедельник в Москве установится облачная погода, пройдут слабые дожди, столбики термометров поднимутся до трех градусов тепла. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с РИА Новости.

Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление установится на уровне в 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

«Преимущественно облачная погода, местами небольшие осадки, преимущественно в виде слабых дождей. Днем в Москве — плюс 1-3 градуса, по области — от минус 1 до плюс 4 градусов, гололедица», — рассказал специалист.

Между тем, как писала «Парламентская газета»,14 декабря ученые зафиксировали на Солнце сильнейшую вспышку интенсивностью Х2,8. Обычно вслед за солнечными вспышками Землю накрывают магнитные бури. Особо чувствительные люди во время бурь могут чувствовать недомогание, слабость или головную боль. В эти периоды возрастает и риск инфарктов для определенных категорий людей.