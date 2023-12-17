Мэр Москвы назвал самые востребованные станции МЦД-3

«МЦД-3 “Ленинградско-Казанский” соединил Зеленоград и подмосковный город Раменское. У жителей столицы и Московской области появились новые прямые маршруты — время на дорогу сократилось. Также для некоторых пассажиров снизилась стоимость проезда до 3,5 раза. Появились бесплатные пересадки на метро, МЦК и другие диаметры», — рассказал Мэр Москвы.