Новогодние сладости и винтажную посуду можно приобрести на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»
На площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» посетители могут приобрести елочные игрушки ручной работы, столовый текстиль, фарфоровые и фаянсовые изделия, а также множество других оригинальных предметов декора и одежды. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Главной темой фестиваля в этом году стала жизнь города в разные исторические эпохи. На ярмарочных прилавках горожане увидят предметы быта, стилизованные под тот или иной период времени, а также новогодние сладости. Так, площадки «Москва боярская» удивят елочными украшениями ручной работы из бархата, посудой из стекла и хрусталя, деревянными игрушками с традиционной росписью и изделиями для дома из текстиля и дерева. На площадках «Москва ремесленная» москвичи и гости столицы окунутся в атмосферу XVIII века. Здесь представлен большой выбор необычных игрушек: ватных, расписных, дымковских и богородских, а также продукция народных промыслов, оренбургские шали и павловопосадские платки», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в шале «Москвы дворянской» посетителям предлагают винтажную посуду и предметы домашнего декора, изделия из фарфора и фаянса, вилки, ложки и ножи «под старину», рождественские пряники из ржаного теста с глазурью. На прилавках «Москвы купеческой» можно увидеть керамическую посуду, игрушки ручной работы и съедобные елочные украшения, ароматические свечи и столовый текстиль производства московских мануфактур, а также орехи с предсказаниями и мандарины. На площадке «Москва советская» можно увидеть предметы ушедшей эпохи и узнать, как отмечали Новый год в тот период времени. Кроме того, на Тверской площади в рамках программы «Московское чаепитие» проходит ярмарка, где продаются фирменные фарфоровые чайники и чашки с блюдцами, чай в крафтовых пакетах и варенье.