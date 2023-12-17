Москвичам спрогнозировали аномальную оттепель и дожди на следующей неделе

Потепление до ноля градусов ожидается на следующей неделе практически во всех регионах России, в том числе в Москве, сообщил в разговоре с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По словам синоптика, показатели будут превышать климатическую норму на 3–4 градуса.

Москвичам спрогнозировали новую погодную аномалию
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Температура воздуха постоянно будет колебаться от минимальных минусовых температур до 1–2 градусов тепла. Это охарактеризовано сменой атмосферных процессов. На Россию будет наступать теплый атлантический воздух. Также ожидаются гололедица и осадки. Из-за наступления теплого фронта мокрый снег будет сменяться дождем, — пояснил метеоролог.

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Шувалов ранее объяснял, что грядущее потепление связано со сменой атмосферных процессов в Центральной России. С 18 декабря на европейскую территорию страны будут поступать теплые потоки воздуха из Атлантики.

Потепление также ожидается в Санкт-Петербурге. По прогнозам синоптика, Ленинградская, Псковская и Новгородская области первыми будут приветствовать теплый воздух из Атлантики, который направится в Россию. При этом порывы ветра в Северной столице будут достигать 10 метров в секунду и доставят жителям и гостям города значительный дискомфорт.

Новости Москвы
Александр Шувалов