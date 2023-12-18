В Омской области рабочая неделя начнется с потепления и метели

Сегодня, 18 декабря, температура воздуха будет составлять -8...-18 градусов. Местами возможен небольшой снегопад, при этом в отдельных районах есть вероятность гололедицы и метели с порывами ветра до 15-17 м/с. По данным открытых интернет-источников, во вторник ожидается потепление до -5...-10 градусов и сохранение снегопада и гололедицы. Скорость ветра составит 8-13 м/с. В среду, 20 декабря, температура воздуха будет -6...-11 градусов. Местами ожидается небольшой снег, гололедица и ветер со скоростью 7-12 м/с.