Москвичам рассказали о погоде 18 декабря

В понедельник, 18 декабря, в Москве и области ожидаются облачная погода и небольшие осадки, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Температура воздуха днем в столице будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Скорость западного и юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

До 16:00 вторника, 19 декабря, в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и сильного ветра. В Подмосковье он продлится до 18:00 19 декабря.