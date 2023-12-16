В Москве ухудшится погода
В воскресенье в Москве ухудшится погода. Пойдет мокрый снег, сопровождаемый сильными порывами ветра. Об этом сообщает официальный канал Комплекса городского хозяйства (КГХ).
Чиновники ссылаются на прогноз синоптиков, согласно которому ухудшение начнется в воскресенье утром и продлится до 4 часов вечера.
«С 09:00 и до 16:00 17 декабря в столице ожидаются снег, мокрый снег. Возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с», — сообщили в столичном КХГ.
Горожан просят быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили.
Синоптики отмечают, что на предстоящей неделе в Москве значительно потеплеет, возможно, до +3 градусов. При этом существенные осадки не ожидаются.
Рамблер: главные новости