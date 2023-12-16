В воскресенье в Москве ухудшится погода. Пойдет мокрый снег, сопровождаемый сильными порывами ветра. Об этом сообщает официальный канал Комплекса городского хозяйства (КГХ).

Чиновники ссылаются на прогноз синоптиков, согласно которому ухудшение начнется в воскресенье утром и продлится до 4 часов вечера.

«С 09:00 и до 16:00 17 декабря в столице ожидаются снег, мокрый снег. Возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с», — сообщили в столичном КХГ.

Горожан просят быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили.