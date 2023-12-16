Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в трех районах Москвы

Проекты комплексного развития территорий утвердили в столичных районах Хорошевский, Щукино и Коньково. Сергей Собянин рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале. "На месте полузаброшенных и малоиспользуемых территорий появятся современные городские кварталы, где можно будет с комфортом жить и работать", – говорится в его публикации. Градоначальник отметил, что в трех районах возведут около 169 тысяч "квадратов" недвижимости, в том числе новостройки по реновации, школу и детский сад, а также офисы и другие объекты общественно-деловой застройки. По словам мэра, в настоящее время в Москве одобрены и находятся на стадии реализации 54 проекта КРТ площадью более 707,5 гектара, которые позволят получить свыше 137 тысяч новых рабочих мест. До этого Собянин утвердил проект планировки части промзоны Алабушево, являющейся крупнейшей площадкой особой экономической зоны "Технополис "Москва". В рамках проекта будет реорганизована территория в Зеленограде между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева. Там возведут современные объекты общественно-делового и производственного назначения. Мэр также добавил, что планируется развитие транспортной инфраструктуры, в том числе строительство разворота на проспекте Генерала Алексеева.