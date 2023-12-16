Москвичей предупредили о мокром снеге и сильном ветре 17 декабря

Синоптики прогнозируют в Москве мокрый снег и сильный ветер 17 декабря. Экстренное предупреждение размещено в субботу на сайте МЧС России.

По данным Росгидромета, похода ухудшится с девяти часов утра до четырех дня. Осадки могут налипать на провода, на улицах возможен гололед, а порывы ветра достигнут скорости в 15 метров в секунду.

Специалисты призывают москвичей пользоваться общественным транспортам вместо личного, снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать внезапных маневров на дороге. Пешеходам рекомендуют обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.