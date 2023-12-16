Услуга бесплатной упаковки подарков появилась на станциях метро Москвы

На 14 станциях столичного метро появилась услуга бесплатной упаковки подарков, ею можно воспользоваться при покупке товаров на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах подземки на сумму от трех тысяч рублей. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В преддверии Нового года на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах метро пассажиры смогут не только приобрести необычные подарки для своих близких, но и сразу упаковать их. Стойки «Живое общение» и магазины работают ежедневно с 8:00 до 20:00, — отметил заммэра.

При покупке подарков на сумму от трех тысяч рублей пассажирам помогут красиво их упаковать. Воспользоваться услугой можно на станциях «Маяковская», «Площадь Революции», «Александровский сад», «Парк культуры», «Белорусская», «Киевская», «Курская», «Павелецкая», «Пушкинская», «Трубная», «Чкаловская», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Нижегородская», отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В период новогодних торжеств многим россиянам приходится покупать подарки не только родным, но и коллегам. Какие презенты точно не обрадуют людей, с которыми вы работаете, «Вечерняя Москва» узнала у председателя Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбины Холговой.