Москвичей призвали пользоваться городским транспортом 17 декабря

"По прогнозу синоптиков завтра в Москве ожидается мокрый снег и сильный ветер. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.