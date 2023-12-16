Сергей Собянин: Москва продолжает помогать изобретателям
С прошлого года на каждый полученный в России патент город выделял по 75 тысяч рублей. Если процедура проходила за рубежом, то до двух миллионов рублей. Об этом мэр Москвы сообщил в своём Telegram.
Благодаря такой поддержке число поданных заявок на регистрацию изобретений выросло впервые с 2016 года. До половины всех патентов от малых и средних предприятий пришлось именно на те, которые воспользовались субсидиями.
Город выделяет изобретателям также гранты, кредиты на льготных условиях и предоставляет консультации экспертов.