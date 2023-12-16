В Москве украсили 39 парков к Новому году

Новогодние украшения со световыми инсталляциями, шариками и огоньками появились в 39 московских парках. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин .

"К Новому году украсили 39 московских парков. Тысячи огней, сверкающие катки и световые инсталляции делают их сказочными", - написал мэр.

Он отметил, что на катке в Парке Горького создали атмосферную иллюминацию, ледовые дорожки обрамляют волшебные цветы и шары. Музей-заповедник "Царицыно" украсили инсталляции в духе Российской империи: корона, карета, Царь-колокол и Царь-пушка. В "Сокольниках" установили инсталляции "Стиляги" и "Музыкальный лес". Украшения будут радовать горожан до февраля.