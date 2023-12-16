Электробусы впервые начали работать в Войковском районе на севере Москвы

С 16 декабря экологичный электротранспорт вышел на маршрут №570, который соединяет станции метро «Войковская» и «Водный стадион», а также станцию Московского центрального кольца (МЦК) «Балтийская». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 16 декабря электробусы вышли еще на два городских маршрута. Современный транспорт российского производства приходит в Москву в рамках крупнейшего в Европе контракта на поставку и обслуживание этой техники. Мы запускаем электробусы в разных районах города по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, делаем поездки пассажиров еще комфортнее», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.