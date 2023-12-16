Электробусы вышли на маршрут наземного транспорта на севере Москвы
В месяц на этом маршруте совершается более 35 тысяч поездок.
Электробусы впервые начали работать в Войковском районе на севере Москвы. С 16 декабря экологичный транспорт вышел на маршрут № 570, который соединяет станции метро «Войковская» и «Водный стадион», а также станцию Балтийская Московского центрального кольца (МЦК). В месяц на этом маршруте совершается более 35 тысяч поездок. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«С 16 декабря электробусы вышли еще на два городских маршрута. Современный транспорт российского производства приходит в Москву в рамках крупнейшего в Европе контракта на поставку и обслуживание этой техники. Мы запускаем электробусы в разных районах города по поручению Сергея Собянина, делаем поездки пассажиров еще комфортнее», — отметил Максим Ликсутов.
Второй маршрут, на котором теперь по выходным вместе с автобусами будут курсировать и электробусы, — М3. Он один из самых протяженных в Москве — его длина составляет более 20 километров в сторону. М3 соединяет Серебряный бор с проспектом Буденного и проходит через самый центр города. В скором времени на этом маршруте планируют полностью заменить автобусы на экологичный транспорт.