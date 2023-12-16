Электробусы вышли на маршрут наземного транспорта на севере Москвы

Электробусы впервые начали работать в Войковском районе на севере Москвы . С 16 декабря экологичный транспорт вышел на маршрут № 570, который соединяет станции метро «Войковская» и «Водный стадион», а также станцию Балтийская Московского центрального кольца (МЦК). В месяц на этом маршруте совершается более 35 тысяч поездок. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов .

«С 16 декабря электробусы вышли еще на два городских маршрута. Современный транспорт российского производства приходит в Москву в рамках крупнейшего в Европе контракта на поставку и обслуживание этой техники. Мы запускаем электробусы в разных районах города по поручению Сергея Собянина , делаем поездки пассажиров еще комфортнее», — отметил Максим Ликсутов .

Второй маршрут, на котором теперь по выходным вместе с автобусами будут курсировать и электробусы, — М3. Он один из самых протяженных в Москве — его длина составляет более 20 километров в сторону. М3 соединяет Серебряный бор с проспектом Буденного и проходит через самый центр города. В скором времени на этом маршруте планируют полностью заменить автобусы на экологичный транспорт.