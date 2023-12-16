Девять подземных пешеходных переходов отремонтировали в Москве в 2023 году

В этом году в столице отремонтировали девять подземных пешеходных переходов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, содержанию подземных пешеходных переходов уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования, и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновили переходы, расположенных в том числе на Волоколамском и Ленинградском шоссе, проспекте Защитников Москвы и Севастопольском проспекте. Работы шли поэтапно, поэтому пешеходные переходы не закрывали полностью. Специалисты заменили старую керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, отремонтировали напольное покрытие, ступени и переходные площадки лестничных сходов. Также в порядок привели системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, освещение и служебные помещения. Ранее сообщалось, что более 150 новых пешеходных переходов, 5,5 тысячи мест для парковки, островки безопасности у 95 зебр обустроили этой осенью в Москве. На перекрестке Куркинского шоссе и Ландышевой улицы специалисты сделали диагональные пешеходные переходы, которые регулируются светофорами. Благодаря этому жители района Куркино могут безопаснее и быстрее дойти до дома, школы, иных соцобъектов. Дорожные кураторы ЦОДД проектируют изменения, чтобы передвигаться по Москве было еще безопаснее и комфортнее для пешеходов, пассажиров городского транспорта, водителей.