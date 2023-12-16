На юге столицы появились четыре выделенные полосы для городского транспорта

Благодаря им пассажиры 15 маршрутов городского наземного транспорта могут экономить время в поездках.

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С 16 декабря на юге Москвы заработали четыре новые выделенные полосы для городского транспорта общей протяженностью более 2,5 километра. По участкам улиц, где они введены, проходит 15 маршрутов наземного городского транспорта. На них ежедневно совершается около 100 тысяч поездок.

«Мы ввели четыре новые выделенные полосы на юге столицы. Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти отрезки в два-три раза быстрее, а значит, пассажиры будут экономить время в пути и на остановках. Аварийность на таких участках снижается в среднем на 25 процентов. Мы продолжаем развивать инфраструктуру для стабильной работы наземного городского транспорта по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.

Выделенная полоса на участке Чертановской улицы от Сумского проезда до пересечения с Балаклавским проспектом позволит пассажирам четырех маршрутов наземного городского транспорта проезжать этот участок вдвое быстрее.

В 2,5 раза быстрее теперь можно пересекать Каширское шоссе в районе улицы Генерала Белова. Это касается четырех маршрутов, которые идут по Ясеневой улице.

Еще на четырех маршрутах автобусы вдвое быстрее будут проезжать участок улицы Ленинская Слобода от Велозаводской улицы до пересечения с улицей Восточной. Ежедневно на этих маршрутах совершается более 40 тысяч поездок.

Выделенная полоса длиной 1,5 километра на улице Борисовские Пруды позволит преодолевать этот участок в 1,5 раза быстрее. Здесь проходят три маршрута, на которых совершается около 17 тысяч поездок.