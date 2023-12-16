Московская компания сделала более 1,2 тыс. зарядных станций для электромобилей в 2023 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Московская компания больше чем в пять раз увеличила производство зарядных станций для электромобилей. В 2023 году фирма сделала свыше 1,2 тыс. таких устройств для столицы и других городов России. В будущем предприятие планирует производить до 15 тыс. зарядок в год», – написал он.

Мэр отметил, что другая столичная компания разработала новые версии автомасла. Например, для роботизированной трансмиссии и для вариаторной коробки передач.