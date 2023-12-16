Уходящий циклон принесет российской столице облачную погоду и –5..–7 градусов. Об этом сообщил представитель центра «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

Метеоролог рассказал, что в субботу погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, ушедшего на северо-восток России.

«Преимущественно облачная погода, местами небольшой снег», — сказал Леус.

По его словам, в городе температура воздуха составит –5..–7 градусов, в области будет –4..–9. Ветер западный, 4 — 9 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру вырастет до 752 мм ртутного столба.