Собянин: На востоке Москвы квартиры по реновации получили более 16 тыс. человек

В округе ввели в эксплуатацию 34 дома. Еще 50 находится в процессе строительства, 41 здание проектируется.

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На востоке столицы правообладателями жилья по программе реновации стали более 16 тысяч человек. Из них договоры на новые квартиры в этом году заключили 4,8 тысячи москвичей. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«В Восточном округе ввели в эксплуатацию 34 дома, еще 50 сейчас строим, а 41 новостройка проектируется. Также создаем здесь необходимую для комфортной жизни социальную инфраструктуру», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В районах Богородское и Преображенское возводят учебные корпуса, каждый из которых рассчитан на 400 мест. В Косино-Ухтомском появится спортивная база с физкультурно-оздоровительным комплексом. В Гольянове возводят спорткомплекс. Его готовность — около 25 процентов.