Два цифровых проекта Москвы получили дипломы международного конкурса «Город, где хочется жить»

Два цифровых проекта Москвы получили дипломы на XVI Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Цифровые проекты столицы отметили на XVI Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Дипломы получили павильон «Цифровые технологии Москвы» и суперсервис «Мой питомец», представленный на портале mos.ru. В конкурсе приняли участие 35 городов пяти стран. Экспертная комиссия оценивала проекты по таким критериям, как качество и результативность организационных и технических решений, социальный и экономический эффект, а также возможность применения опыта в других городах», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что павильон «Цифровые технологии Москвы» работал летом на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках». В нем создали уникальную интерактивную экспозицию. Каждая из тематических зон в игровом формате знакомила гостей с технологиями и сервисами цифровой экосистемы Москвы. Например, здесь можно было узнать о цифровом двойнике города и побывать на виртуальных экскурсиях по ВДНХ, Красной площади, парку «Зарядье» и другим столичным достопримечательностям. Часть экспозиции посвятили сервисам и цифровым ресурсам столицы, в том числе порталу mos.ru. Проект «Узнай Москву» организовал в павильоне VR-кинотеатр, в котором можно было отправиться на виртуальную прогулку по городским улицам, паркам и историческим местам. В центральной зоне проводились мастер-классы для детей и отраслевые дискуссии о перспективных технологиях.

«Павильон «Цифровые технологии Москвы» – это яркий пример того, какой может быть коммуникация умного технологичного мегаполиса с горожанами, практически каждый из которых активно пользуется онлайн-сервисами в повседневной жизни. Москве удалось в доступной и понятной форме показать жителям, как работают сложные цифровые решения в системе управления городом, и познакомить их с удобными сервисами, помогающими сделать жизнь в столице еще комфортнее и удобнее. В дни проведения урбанфорума павильон посетили более 250 тыс. человек, и для многих из них современные технологии стали понятнее и ближе. А признание международного сообщества подтверждает актуальность такого формата для многих других городов мира», – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя направления продвижения цифровых проектов в департаменте информационных технологий Москвы Александры Цатуровой.

Суперсервис «Мой питомец» работает на портале mos.ru с июля 2023 года. Там собрана вся информация о домашних животных, а также представлены ветеринарные услуги и сервисы. На странице есть полезные статьи и инструкции как для опытных владельцев, так и для тех, кто только готовится к появлению домашнего любимца. Пользователям доступна амбулаторная карта питомца, где отображена история болезни, сведения о вакцинации и информация о посещении государственных ветклиник. На интерактивной карте можно найти ближайшую ветеринарную клинику, площадку для выгула и дрессировки собак, приют для животных или зоогостиницу. Чтобы сведения о питомце отобразились в суперсервисе, достаточно добавить информацию о нем в раздел «Документы и данные» на портале mos.ru.