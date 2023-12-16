Метеоролог объяснил происхождение имени циклона "Bаня"

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, комментируя связанные с циклоном "Ваня" снегопады, обратил внимание на еще одну аномалию: имена циклонам в умеренных широтах (где находится Россия) не присваивает ни одна национальная метеослужба.

Главный синоптик страны напомнил, что нетропические циклоны в высоких и умеренных широтах зарождаются ежедневно. Только в Северном полушарии Земли их сейчас почти 20, поэтому давать имя каждому не имеет смысла, считает Вильфанд.

"Для тропических циклонов - да, существуют названия, потому что каждый из них - это индивидуум, он неповторим", - подчеркнул ученый (цитата по РИА Новости).

В Европе циклонам начали давать названия метеорологи из Свободного университета Берлина.

"Например, вы хотите подарок сделать девушке на день рождения и называете ее именем циклон. Стоимость такой услуги - около 200 евро. Так циклон "Ваня" и получил свое название", - объяснил синоптик.