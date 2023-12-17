Москвичам назвали срок окончания снегопада

«По всей видимости, до среды и четверга больше снегопадов не будет. Ночью будет слабый минус — ноль — минус два, а днем слабый плюс — ноль — плюс два градуса. Это условие для гололедицы, но сильных снегопадов, подобных тому, что мы испытали на прошлой неделе, не будет. Общее количество осадков, которое может выпасть, — это всего лишь до десяти миллиметров за пятидневной период. На прошлой неделе это было 25 и даже больше», — объяснил синоптик.