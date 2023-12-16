Сильный ветер и потепление: какая погода ожидает россиян с 18 по 22 декабря

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, какая погода ожидает россиян с 18 по 24 декабря. По словам синоптика, практически во всех регионах страны на следующей неделе прогнозируется потепление до 0 градусов. На Камчатке и Курильских островах ожидается очень опасное погодное явление, добавил он. Подробности — в материале NEWS.ru.

Какая погода будет в Москве

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Александр Шувалов сообщил, что следующая неделя для Москвы и центральной России будет теплой и слякотной. По прогнозу синоптика, повышение температуры ожидается уже в воскресенье.

«Происходит смена атмосферных процессов, то есть начинается западно-восточный перенос. На европейскую территорию практически безостановочно будет поступать теплый воздух с Атлантики», — объяснил он.

Однако потепление в Центральной России продлится недолго, уточнил Александр Шувалов. Уже к вечеру понедельника температура опустится до отрицательных значений — 5–7 градусов мороза. Но во вторник столбики термометров снова поднимутся.

«Практически всю неделю температура будет колебаться вблизи нулевой отметки: на сутки c небольшим подниматься выше нуля, а потом, при прохождении гребня высокого давления, понижаться до слабоотрицательных значений. Поэтому будет гололедица», — сообщил синоптик.

Он добавил, что с 18 по 24 декабря температура воздуха в Москве будет примерно на четыре градуса выше климатической нормы. Как сказал Шувалов, всю неделю в столице ожидаются осадки. Когда будет наступать теплый фронт, мокрый снег может сменяться дождем.

Где в России ожидается сильный ветер

По словам синоптика, в Санкт-Петербурге тоже ожидается потепление. Как подчеркнул Шувалов, Ленинградская, Псковская и Новгородская области первыми будут приветствовать теплый воздух из Атлантики, который направится в Россию.

«В этих регионах тоже ожидаются положительные температуры большую часть недели — около 0 градусов. В зависимости от дня и времени суток столбики термометров могут показывать от -2 до +3 градусов. Но колебания температуры будут захватывать не больше суток», — сказал синоптик.

Он уточнил, что в Санкт-Петербурге всю следующую неделю порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

«Ветер будет редко стихать и в целом доставит некоторый дискомфорт», — отметил синоптик.

В северных регионах на следующей неделе Александр Шувалов спрогнозировал довольно снежную погоду. Он отметил, что с 18 по 24 декабря там будут держаться морозы — 10–15 градусов ниже нуля.

«Только в самом начале недели в Архангельске и области может быть от 0 до -5 градусов. Затем траектория циклонов пойдет от Петрозаводска до Архангельска и Нарьян-Мара. Здесь температура все-таки будет около -10 градусов. Это немного выше нормы», — сообщил Александр Шувалов.

В каких регионах России потеплеет

По прогнозам Александра Шувалова, потепление коснется и южных регионов России. Он подчеркнул, что на выходных на Кубани и в степной части Крыма температура воздуха достаточно резко понизится и будут заморозки.

«Но в начале недели, поскольку поступление холода быстро перекрывается, сразу пойдет повышение температуры. В понедельник уже столбики термометров будут показывать двузначных цифры — около 10 градусов тепла», — сказал синоптик.

Он добавил, что в южные регионы вместе с потеплением придут дожди.

В каких регионах России будет -25

Шувалов отметил, что в Поволжье и Предуралье теплый воздух, пройдя определенное расстояние по европейской территории России, несколько охладится. Поэтому, по его словам, на этих территориях в начале недели ожидается от 0 до -5 градусов. Этот прогноз касается в первую очередь Тюменской, Омской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, уточнил синоптик.

«Волна тепла придет после лютых холодов. Учитывая, что раньше там было до -38 градусов, на предстоящей неделе потеплеет до 3–8 градусов ниже нуля», — подчеркнул Шувалов.

По прогнозам синоптика, несмотря на потепление, в этих регионах ожидаются снегопады. «Сказать, что это будут сильнейшие снегопады, нельзя. Это не южный циклон. Фронтальные разделы подрастеряют запас влаги, проходя по европейской части страны, поэтому на Урале это будет небольшой снег. Он будет идти практически ежедневно, но понемногу», — сказал синоптик.

В Сибири антициклон, который пройдет с запада по большой территории России, «упрется» в очередной устойчивый морозный антициклон, говорит Александр Шувалов. По его словам, в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье, Амурской области на следующей неделе ожидаются устойчивые морозы — около -25 градусов.

«Это не является для этих регионов чем-то аномальным», — рассказал синоптик.

Где в России выпадет до 50 сантиметров снега

По словам Александра Шувалова, в понедельник-вторник в Приморье, на Сахалин и побережье Хабаровского края придет циклон с сильным ветром до 20 метров в секунду. Сильных снегопадов в этих регионах не ожидается, уточнил он. Температура воздуха, по прогнозам синоптика, там установится на отметке в 10–15 градусов мороза. В Хабаровском крае, правда, значения могут быть ниже — до 20–25 градусов ниже нуля, сообщил Александр Шувалов.

«Это слабый подарок. Погода там будет не очень приятной», — сказал он.

Синоптик добавил, что гораздо хуже погода на следующей неделе будет на Камчатке и Курильских островах. Там в понедельник ожидается опасное погодное явление — сильнейший снегопад.

«В самом Петропавловске-Камчатском и окрестностях может выпасть до 50 сантиметров снега. У нас в Москве выпало 10 миллиметров, и снежный покров подрос на шесть сантиметров, а там 50. Будут метели, кратковременное повышение температуры до 0 градусов, которое будет слабо заметно. Порывы ветра будут достигать 20–25 метров в секунду, а местами 30–33 метра в секунду. Такая же ситуация будет и на Курилах», — рассказал Александр Шувалова.

По его словам, такая погода продержится там только один день. По прогнозам синоптика, циклон уже во вторник уйдет в Берингово море, и температура воздуха на Камчатке и Курилах понизится до 10–15 градусов мороза.

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