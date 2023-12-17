Оттепель в Москве не растопит сугробы – Вильфанд

Температура воздуха в столице достигла нулевой отметки, оттепель продлится долго, но снег на улицах до конца не растопит. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Началась оттепель – первая в течение нынешней календарной зимы, и длиться она будет долго, как минимум до субботы включительно. Воздушные массы с Атлантики, как насос, без остановки качают тепло», – сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в понедельник днем в столице ожидается от минус 1 до плюс 3 градусов. «Облачная мрачная погода, ни одного луча солнца. В течение недели температура ночью может быть выше, чем днем», – рассказал синоптик.

По его словам, высота снежного покрова в Москве по-прежнему остается рекордной и достигает 38 см. «И хотя она будет уменьшаться, но позитивный фактор в том, что снег не растает», – сказал синоптик.