Температура воздуха в столице достигла нулевой отметки. И хотя оттепель продлится долго, снег на улицах не растает до конца. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Началась оттепель — первая в течение нынешней календарной зимы, и длиться она будет долго. Как минимум до субботы включительно, — рассказал он.

Вильфанд добавил, что теплые воздушные массы, которые пришли из Атлантики, без остановки «качают тепло как насос».

Таким образом, в понедельник днем в столичном регионе прогнозируется от минус одного до плюс трех градусов. При этом будет довольно пасмурная погода. Синоптик отметил, что в течение недели по ночам ожидается более высокая температура воздуха, нежели днем.

При таком раскладе высота снежного покрова в Москве по-прежнему остается рекордной и достигает 38 сантиметров, уточнил Вильфанд. Кроме того, синоптик предупредил горожан о гололеде и гололедице в ближайшие дни, передает агентство городских новостей «Москва».