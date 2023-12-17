«Качают тепло»: Вильфанд рассказал о последствиях долгой оттепели Москве
Температура воздуха в столице достигла нулевой отметки. И хотя оттепель продлится долго, снег на улицах не растает до конца. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— Началась оттепель — первая в течение нынешней календарной зимы, и длиться она будет долго. Как минимум до субботы включительно, — рассказал он.
Вильфанд добавил, что теплые воздушные массы, которые пришли из Атлантики, без остановки «качают тепло как насос».
Таким образом, в понедельник днем в столичном регионе прогнозируется от минус одного до плюс трех градусов. При этом будет довольно пасмурная погода. Синоптик отметил, что в течение недели по ночам ожидается более высокая температура воздуха, нежели днем.
При таком раскладе высота снежного покрова в Москве по-прежнему остается рекордной и достигает 38 сантиметров, уточнил Вильфанд. Кроме того, синоптик предупредил горожан о гололеде и гололедице в ближайшие дни, передает агентство городских новостей «Москва».
О «желтом» уровне погодной опасности из-за гололеда незадолго до этого сообщили и в пресс-службе Гидрометцентра. Предупреждение будет действовать с 16:00 воскресенья, 17 декабря, до 16:00 вторника, 19 декабря. Помимо этого, прогнозируется сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.