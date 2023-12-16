Остановку «Солнцево» для автобусов семи маршрутов перенесут с 23 декабря

В связи с завершением благоустройства с 23 декабря 2023 года остановку «Солнцево» для автобусов семи маршрутов перенесут ближе к перекрестку с ул. Щорса. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 23 декабря остановка «Солнцево» для автобусов №32, 459, 689, 695, 707, 729 и 862 переносится ближе к перекрестку с ул. Щорса», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на ней будут останавливаться автобусы №459 и 862, а на маршруте №695 при следовании в сторону пятого микрорайона Солнцево пассажирам следует пользоваться остановкой «Улица Щорса». Изменения связаны с завершением работ по благоустройству.