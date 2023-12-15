Собянин: Семь городских проектов Москвы получили «Премию Рунета» в 2023 году

В 2023 году семь городских проектов столицы отмечены «Премией Рунета». Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Семь городских проектов в этом году отмечены «Премией Рунета». Она вручается за значительный вклад в развитие российского сегмента всемирной сети», – написал Сергей Собянин.

Так, призером стал благотворительный сервис на портале mos.ru, который помогает жителям узнавать о программах и переводить пожертвования. К сервису подключено 87 проверенных благотворительных организаций. Также в число призеров вошли облачная платформа для совместной разработки программного обеспечения hub.mos.ru и цифровая экосистема департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Дипломом конкурса отмечен городской проект, позволяющий молодежи начать карьеру в ИТ и поучаствовать в развитии городских цифровых проектов на стажировке «ИТ-город». Диплом также получил проект «Ruspass.Бизнес» – деловой портал для туротрасли Москвы и регионов России. Он объединяет индустрию в едином информационном пространстве, предоставляет аналитические срезы и площадку для коммуникации участникам рынка», – рассказал мэр.