«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Ветер, местами порывы до 15 метров в секунду. Период предупреждения – до 16:00 воскресенья, 17 декабря», – говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Ранее сообщалось, что в столице в воскресенье ожидается мокрый снег и температура около нуля градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба.