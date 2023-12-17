«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы объявили в Москве, передает «МИР 24».
«Ветер, местами порывы до 15 метров в секунду. Период предупреждения – до 16:00 воскресенья, 17 декабря», – говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Предупреждение о гололедице действует до 16:00 понедельника, 18 декабря,
Ранее сообщалось, что в столице в воскресенье ожидается мокрый снег и температура около нуля градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба.