«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы объявили в Москве, передает «МИР 24».

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
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«Ветер, местами порывы до 15 метров в секунду. Период предупреждения – до 16:00 воскресенья, 17 декабря», – говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Предупреждение о гололедице действует до 16:00 понедельника, 18 декабря,

Ранее сообщалось, что в столице в воскресенье ожидается мокрый снег и температура около нуля градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба.

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