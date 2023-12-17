Строительство дома на 864 квартиры по программе реновации началось в Коптево

В районе Коптево началось возведение жилого дома, состоящего из пяти корпусов, для переселения по программе реновации, новостройка будет располагаться по адресу: Старокоптевский пер., земельный участок №7. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Четыре корпуса соединят стилобатом, а под землей оборудуют парковку. В настоящее время ведутся работы по устройству монолитных конструкций подземной части здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что фасады зданий выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, на них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением.