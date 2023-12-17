Строительство дома на 864 квартиры по программе реновации началось в Коптево
В районе Коптево началось возведение жилого дома, состоящего из пяти корпусов, для переселения по программе реновации, новостройка будет располагаться по адресу: Старокоптевский пер., земельный участок №7. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Четыре корпуса соединят стилобатом, а под землей оборудуют парковку. В настоящее время ведутся работы по устройству монолитных конструкций подземной части здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.
Отмечается, что фасады зданий выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, на них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением.
В корпусах будет 864 квартиры: 145 однокомнатных, 479 двухкомнатных, 216 трехкомнатных и 24 четырехкомнатные. 15 из них оборудуют для маломобильных жильцов – увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. В каждом корпусе установят современные грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Кроме того, здесь обустроят детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием и зону отдыха.