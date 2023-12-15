Циклон «Ваня» в Москве иссяк

Накрывший Москву циклон «Ваня» уже иссяк. Такое заявление сделал в пятницу, 15 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— Как и ожидалось, к 17 часам активный циклон покинул территорию столичного региона. Небольшой снег местами еще возможен, но основная масса снегопадов ушла в Ярославскую, Костромскую, Нижегородскую области, — рассказал он.

По словам синоптика, уже к 17:00 часть аэропортов московского аэроузла еще отмечали слабый снег, а часть уже передали о прекращении осадков. Наступает время заняться уборкой выпавшего снега, заключил Леус в своем Telegram-канале.

Из-за сильного снегопада в Москве водителям рекомендуется до 20:00 отказаться от поездок на автомобилях и пересесть на городской транспорт.

В столичном регионе в пятницу, 15 декабря, обновлен суточный рекорд по высоте снежного покрова, который к утру составил 38 сантиметров. В некоторых частях города сугробы составили более 40 сантиметров.