Отмечается, что цена некоторых поездок выросла более чем в 4 раза — некоторые маршруты по Москве могут обойтись в 3,5 тысячи рублей. При этом резкий рост цен начался уже утром. Как отметили пользователи, цена поездки длительностью 35-55 минут увеличилась с 700-900 рублей до 2000-3500 рублей. Кроме того, из-за снегопада выросла и длительность поездки — реальное время в пути может превышать предварительные расчёты в приложении на 40 минут.