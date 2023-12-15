Такси в Москве подорожало в 4 раза из-за циклона "Ваня"
Поездки на московском такси резко подорожали на фоне сильного снегопада, связанного с приходом в столичный регион циклона «Ваня». Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что цена некоторых поездок выросла более чем в 4 раза — некоторые маршруты по Москве могут обойтись в 3,5 тысячи рублей. При этом резкий рост цен начался уже утром. Как отметили пользователи, цена поездки длительностью 35-55 минут увеличилась с 700-900 рублей до 2000-3500 рублей. Кроме того, из-за снегопада выросла и длительность поездки — реальное время в пути может превышать предварительные расчёты в приложении на 40 минут.
Напомним, что обрушившийся на Москву циклон «Ваня» представляет из себя активный вихрь, появившийся ранее в Северной Атлантике. Его высокая скорость движения стала причиной интенсивных осадков на Западе, Северо-Западе, в Приазовье и центральной части страны.