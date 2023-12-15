Мэр Москвы Сергей Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество». Для жителей и гостей города работает 36 площадок.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Собянин, в этом году фестиваль посвятили москвичам и самой столице.

«В особенности тем, кто сегодня исполняет свой долг в зоне специальной военной операции. Для них мы организуем сбор писем, поздравительных открыток и подарков. Передать их можно в павильонах «Москва помогает», работающих на фестивальных площадках», — сказал мэр.

Фестиваль продлится до 8 января, отметил Собянин в своём Telegram-канале.