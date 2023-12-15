Собянин: "Путешествие в Рождество" начинается

В столице стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". Как сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, с 15 декабря по 8 января гостей ждут 36 фестивальных площадок.

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"Юбилейный год всегда немного особенный, и мы решили посвятить его Москве и москвичам - в особенности тем, кто сегодня исполняет свой долг в зоне Специальной военной операции", - пишет мэр.

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И продолжает: "Для них мы организуем сбор писем, поздравительных открыток и подарков".

Передать их можно в павильонах "Москва помогает", работающих на фестивальных площадках. Найти их очень просто: перед каждым шале установлены яркие флаги "Москва помогает". Пункты работают каждый день с 11.00 до 21.00.

Первую отправку подарков, по словам мэра, активисты молодежного сообщества "STOлица" выполнят уже в ближайшее время.

К слову, в прошлом году на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" было собрано и отправлено свыше 156 тысяч подарков и более 12 тысяч поздравлений для участников СВО и жителей новых регионов.

В этом путешествие будет не только рождественским, но и историческим. На фестивальных площадках гостей встретит город разных эпох: Москва боярская и дворянская, купеческая и ремесленная, советская и современная. И отдельный бонус - история московского чаепития.

Для ребятишек Дед Мороз и Снегурочка проведут более 1,5 тыс. новогодних представлений.

Для гостей всех возрастов подготовлено более 4 тыс. различных мастер-классов и активностей - от ковки и резьбы по дереву до изготовления карнавальных масок и елочных игрушек.

В этом году также запустили специальную программу для семей мобилизованных и детей из новых регионов: экскурсии, мастер-классы, новогодние ёлки и другие активности.

"Отправляясь на фестиваль, лучше захватить коньки, - пишет мэр. - В этом году катки удивят ледовыми шоу от лучших фигуристов. Популярные диджеи порадуют зажигательными дискотеками, а известные спортсмены мастер-классами и тренировками по фигурному катанию, керлингу и хоккею".