Собянин пригласил москвичей на юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество»

С 15 декабря по 8 января москвичей и гостей столицы ждет фестиваль «Путешествие в Рождество», который пройдет на 36 площадках города. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Юбилейный год всегда немного особенный, и мы решили посвятить его Москве и москвичам — в особенности тем, кто сегодня исполняет свой долг в зоне специальной военной операции. Для них мы организуем сбор писем, поздравительных открыток и подарков, — рассказал он.

По словам Собянина, передать открытки и подарки можно павильонах «Москва помогает», работающих на фестивальных площадках.

Также в местах проведения фестиваля гостей встретит город разных эпох: Москва боярская и дворянская, купеческая и ремесленная, советская и современная. И отдельный бонус — история московского чаепития.

На Поклонной горе будет установлен 20-метровый новогодний шар. Помимо него фестивальные площадки украсят тысячи километров гирлянд с миллионами светодиодов. Гостей фестиваля ждут оригинальные театрализованные, классические и иммерсивные представления, а также театры-балаганы и театр теней, поделился Собянин.

Кроме того, посетителей фестивальных площадок ждут многочисленные мастер-классы и катки с ледовыми шоу от лучших фигуристов, написал мэр Москвы в своем личном блоге.