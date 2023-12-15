Собянин пригласил москвичей на юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество»
С 15 декабря по 8 января москвичей и гостей столицы ждет фестиваль «Путешествие в Рождество», который пройдет на 36 площадках города. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Юбилейный год всегда немного особенный, и мы решили посвятить его Москве и москвичам — в особенности тем, кто сегодня исполняет свой долг в зоне специальной военной операции. Для них мы организуем сбор писем, поздравительных открыток и подарков, — рассказал он.
По словам Собянина, передать открытки и подарки можно павильонах «Москва помогает», работающих на фестивальных площадках.
Также в местах проведения фестиваля гостей встретит город разных эпох: Москва боярская и дворянская, купеческая и ремесленная, советская и современная. И отдельный бонус — история московского чаепития.
На Поклонной горе будет установлен 20-метровый новогодний шар. Помимо него фестивальные площадки украсят тысячи километров гирлянд с миллионами светодиодов. Гостей фестиваля ждут оригинальные театрализованные, классические и иммерсивные представления, а также театры-балаганы и театр теней, поделился Собянин.
Кроме того, посетителей фестивальных площадок ждут многочисленные мастер-классы и катки с ледовыми шоу от лучших фигуристов, написал мэр Москвы в своем личном блоге.
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