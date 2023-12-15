Москвичей предупредили о потеплении на следующей неделе

В воскресенье в столицу придет североатлантический циклон, который принесет потепление. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, циклон «Ваня» покинет столицу уже завтра.

— На смену ему придет небольшой промежуточный гребень, а уже в воскресенье — североатлантический циклон, — рассказал Ильин.

Эксперт отметил, что этот циклон будет проходить по северным широтам и заберет максимум холодного воздуха.

— В воскресенье столбик термометра поднимется до плюсовых значений. А на следующей неделе нас ждет аномально теплая погода и оттепели, — сказал он.

Синоптик заверил, что москвичи не утонут в растаявшем снеге, потому что коммунальные службы будут работать в максимальном режиме.

— Большое количество снега с дорог к моменту оттепели уберут. Также коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. Москвичам нужно будет немного потерпеть, потому что на все нужно время, — считает собеседник «ВМ».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ночь с четверга на пятницу, 15 декабря, в столице выпала пятая часть от месячной нормы осадков.