Более 20 парков Подмосковья получили знак качества "Дед Мороз рекомендует"

Паркам Московской области впервые вручили знак качества "Дед Мороз рекомендует". Финалистами конкурса стали 22 парковые территории в регионе, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. "Отбор проходил по 5 номинациям: за лучшую елку, лучшую почту и резиденцию Деда Мороза, лучшую зону теплого очага и лучшую фотозону. Локации будут отмечены специальной наклейкой и дипломами", - говорится в сообщении. В номинации "Пахнут праздником иголки" за лучшую елку победили 7 парков, а в номинации "Отправь письмо в сказку" за лучшую почту Деда Мороза - 3 парка. Сразу 9 парков победили в номинации "В гостях у Деда Мороза" за лучшую резиденцию. Еще 4 парка победили в номинации "Место теплых встреч".