С начала снегопада в Москве выпало более 50 процентов месячной нормы осадков

Свыше 50 процентов месячной нормы составил прирост снега в столичном регионе с начала снегопада. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Отмечается, что в отдельных районах Москвы высота снежного покрова достигала от 18 до 23 сантиметров. На текущий момент сотрудники комплекса продолжают ликвидировать последствия снегопада.

— Под особым контролем — пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В столичном регионе в пятницу, 15 декабря, обновлен суточный рекорд по высоте снежного покрова, который к утру составил 38 сантиметров. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В некоторых частях города сугробы составили более 40 сантиметров.

Накануне, 14 декабря, Михаил Леус сообщил, что циклон «Ваня» начал свое влияние на погоду в Москве. Снегопады прекратятся только к субботе, а в воскресенье в Москве ожидается первая зимняя оттепель.