Москвичей пригласили на лекцию о киновселенной Гарри Поттера 16 декабря
В Библиотеке киноискусства Музея кино на улице Каретный Ряд 16 декабря пройдет лекция «Гарри Поттер и секреты экранизации: как устроена любимая новогодняя киновселенная». Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщили в пресс-службе музея.
— Перед Новым годом, когда многие пересматривают фильмы о юном волшебнике, лектор Музея кино, киновед Алиса Мамедова предлагает гостям Библиотеки киноискусства исследовать любимую киновселенную, — рассказали в музее.
На лекции посетители узнают о съемочном процессе, о создании сценария и звукового сопровождения к фильму о волшебнике. Также слушатели вместе со спикерами обсудят то, как менялись фильмы в зависимости от участия в съемках различных кинорежиссеров, передает слова организаторов лекции агентство городских новостей «Москва».
Также любители вселенной Гарри Поттера смогут послушать новогодние саундтреки к фильму о волшебнике на Плюс Даче в Парке Горького 24 декабря. На миниатюрном органе сыграют праздничные мелодии и из других кинопроектов. Об интересных мероприятиях, которые пройдут в Москве в декабре рассказала «Вечерняя Москва».