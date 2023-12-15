Москвичей пригласили на лекцию о киновселенной Гарри Поттера 16 декабря

В Библиотеке киноискусства Музея кино на улице Каретный Ряд 16 декабря пройдет лекция «Гарри Поттер и секреты экранизации: как устроена любимая новогодняя киновселенная». Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

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— Перед Новым годом, когда многие пересматривают фильмы о юном волшебнике, лектор Музея кино, киновед Алиса Мамедова предлагает гостям Библиотеки киноискусства исследовать любимую киновселенную, — рассказали в музее.

На лекции посетители узнают о съемочном процессе, о создании сценария и звукового сопровождения к фильму о волшебнике. Также слушатели вместе со спикерами обсудят то, как менялись фильмы в зависимости от участия в съемках различных кинорежиссеров, передает слова организаторов лекции агентство городских новостей «Москва».