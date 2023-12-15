Ефимов: Московскому институту электромеханики и автоматики присвоен статус промышленного комплекса

Отечественный разработчик авиационных приборов, систем навигации и управления – Московский институт электромеханики и автоматики (МИЭА) – получил статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Одним из получивших такую меру поддержки (специальный налоговый режим – прим. Агентства «Москва») предприятий стал Московский институт электромеханики и автоматики. Статус промышленного комплекса позволит ему ежегодно экономить до 36 млн руб. и направлять дополнительные средства в собственное развитие и реализацию новых проектов», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе добавили, что МИЭА входит в «Концерн Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» и с 1951 года занимается разработкой авиационных приборов, систем навигации и управления.

«Предприятие также создает перспективную авионику для самолетов, ведет разработку инерциальных навигационных систем. Сегодня борты пассажирских и транспортных отечественных самолетов оборудованы навигационными вычислительными системами, системами автоматического управления, самолетовождения и другими разработками компании», – процитировали в комплексе экономической политики руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Статус промкомплекса присваивается производственным предприятиям и предприятиям, работающим в сфере научных исследований и разработок. Также их выручка от научно-исследовательских работ в области естественных или технических наук должна превышает 80% от общего объема выручки.