Собянин: Свыше 1,3 тыс. электробусов работает в Москве более чем на 100 маршрутах

Более 1,3 тыс. электробусов ездят по более чем 100 маршрутам в Москве . Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

«Свыше 1 тыс. 300 электробусов курсирует по столице – инновационные экологичные машины работают более чем на 100 маршрутах. Сегодня в Москве уже два современных дома для электробусов: «Красная Пахра» и «Митино». Совсем скоро откроется третий – «Салтыковка» в Восточном округе», – написал мэр.

Он также подчеркнул, что перед выходом на линию подвижной состав проходит обязательный предрейсовый осмотр. Так, специалисты моют кузов и дезинфицируют салон, а механики проводят комплексную проверку тормозной системы, рулевого управления, колес и шин. Также мастера проверяют работу медиаэкранов, зарядок для мобильных устройств, кнопок открытия дверей и отопителей. В кабине водителя тестируют работу систем управления и контроля, другого оборудования. «Особое внимание уделяется состоянию здоровья водителей. Медосмотр проходит в том числе с помощью оборудования телемедицины: водитель самостоятельно измеряет температуру, давление и пульс, а весь процесс записывается на видео. Это существенно сокращает время проверки», – добавил Собянин.