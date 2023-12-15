Собянин рассказал, как московские электробусы готовят к выходу на маршрут

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 15 декабря, сообщил, что уже более 1300 электробусов курсирует по городу. При этом новый экологический вид транспорта обслуживает более чем сотню маршрутов.

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На текущий момент в столице есть два современных дома для электробусов — «Красная Пахра» и «Митино». Глава города отметил, что в обозримом будущем в Восточном округе планируется появление третьего электротранспорта — «Салтыковка».

Прежде чем выйти на маршрут, любой электробус проходит предрейсовый осмотр в специальном доме. Транспорт моют, проверяют его исправную работу, а механики выполняют комплексную проверку систем.

— Особое внимание уделяется состоянию здоровья водителей. Медосмотр проходит в том числе с помощью оборудования телемедицины: водитель самостоятельно измеряет температуру, давление и пульс, а весь процесс записывается на видео. Это существенно сокращает время проверки, —написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

9 декабря мэр Москвы рассказал, что в столице есть около 600 мест, где установили светофоры с искусственным интеллектом. Сетофоры были установлены в рамках проекта «Умный перекресток», который в этом году празднует свое шестилетие.